L'Abruzzo fra le regioni più visitate dai turisti, soddisfatto l'assessore Febbo: "Modello vincente l'offerta eterogenea"

Dati che si confermano molto soddisfacenti per le presenze turistiche in Abruzzo nell'estate all'insegna del Covid. Lo ha ribadito l'assessore regionale Febbo commentando l'indagine di Coldiretti Ixè ripresa anche dal Tg5, che pone la nostra regione fra quelle più gettonate dai turisti sia per le settimane già passate che in vista del Ferragosto, che hanno preferito le case private e gli agriturismi come modello di ospitalità, complice anche la questione Coronavirus.

L'Abruzzo è fra le regine del turismo assieme a Puglia, Sicilia, Sardegna ed Umbria e secondo Febbo è la conferma del modello vincente regionale con un'offerta molto eterogenea, in attesa di conoscere il bilancio definitivo quando la stagione sarà conclusa.

Del resto che ci fossero segnali incoraggianti per l'Abruzzo, oltre alla voce di numerosi operatori di settore, lo aveva evidenziato, non più tardi di un mese fa, lo stesso Roberto Di Vincenzo, presidente di Isnart secondo il quale, quest'anno sarebbe stato privilegiato il turismo di prossimità, favorito anche dalla situazione di incertezza legata alla diffusione del Coronavirus.

La possibilità di trovare in Abruzzo colline, arte, storia, mare e montagna sono la carta vincente secondo l'assessore che ricorda come la giunta abbia previsto questo risultato, nonostante l'ironia e le previsioni nefaste di chi pensava ad un tracollo definitivo dovuto alla pandemia che ha colpito tutto il mondo:

