Il Comune esordisce alla Bit di Milano, Cremonese: "Pescara può diventare la capitale degli eventi della fascia adriatica"

Il Comune sarà alla Bit di Milano con un obiettivo chiaro: fare di Pescara “La città degli eventi”. La presenza dell'ente dal 12 al 14 febbraio che avrà il suo spazio nello stand Abruzzo alla Borsa internazionale del turismo, la manifestazione più importante a livello nazionale che punta a mostrare le migliori offerte del mercato turistico nostrano ed internazionale, dovrebbe essere una prima assoluta se la memoria non inganna. Di certo lo è per l'ambizioso progetto che intende portare nel capoluogo Lombardo.

Ad annunciarlo a IlPescara è l'assessore comunale al commercio Alfredo Cremonese che per prima cosa ringrazia la Regione per il supporto dato all'amministrazione e in particolare il presidente della Regione Marco Marsilio, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l'assessore comunale al turismo Daniele D'Amario e tutta la struttura degli uffici “senza i quali non avremmo raggiunto questo risultato”, specifica.

Una presenza all'insegna di quel “Vivi Pescara”, il logo ideato dallo stesso cremonese e che campeggia sull'Urban Box di piazza Salotto dall'estate scorsa info-point del territorio oltre che spazio universitario e che, assicura, sarà potenziato.

Andare alla Bit vuol dire cercare nuovi investitori, portare nuovi turisti e per farlo bisogna sapersi presentare. Nessun dubbio su questo da parte di Cremonese perché la vetrina di Pescara sarà una vetrina fatta di storia e cioè di grande passato ancora presente e di quel presente che guarda al futuro grazie ai tanti eventi musicali, culturali e sportivi che animano la città.

“I risultati di quanto fatto a livello turistico negli ultimi anni si vedono – afferma l'assessore comunale – e la Bandiera Blu ne è un chiaro esempio. Ma quello su cui vogliamo puntare sono gli eventi andando a Milano con un bagaglio fatto di format storici come il Flaiano film festival e i Premi internazionali che accompagnano la manifestazione, il Pescara Jazz o, ancora, il Fla, ma anche con i nuovi eventi come il We Love Fest che ha permesso di portare in città e far esibire grandi artisti di fama internazionale e oltre 40 band locali, o come il Festival dannunziano organizzato dalla Regione, il format Rai Cartoon on the bay e il Future pop festival curato dall'Ente manifestazioni pescaresi. Un quadro in cui rientra anche 'Pescara città dei bambini' con cui ormai grazie ai laboratori e tanti altri eventi, si caratterizza il Natale senza dimenticare il mercatino che ha avuto un grandissimo successo come confermato dagli addetti ai lavori e dalle presenze turistiche: non si respirava un'aria così da tantissimo tempo e persone sono arrivate non solo da tutta Italia, ma anche da molti Paesi europei. Una serie di manifestazioni - prosegue - che coprono un periodo che va da maggio a settembre, senza dimenticare quelli citati che si svolgono durante le feste di Natale. Un quadro dentro il quale – precisa – ci sono anche i tantissimi eventi sportivi di portata nazionale e internazionale che si svolgono proprio qui”. Pescara sta diventando una capitale degli eventi che diventa protagonista anche sui canali social degli artisti e degli atleti che vengono: un esempio su tutti quello di Jimmy Sax la cui presenza in città ha valicato i confini regionali. Riteniamo che il lavoro fatto e che vogliamo continuare a fare abbia portato flussi importanti in termini di turismo e questo è il vantaggio diretto, ma anche un gran parlare di Pescara proprio perché questi eventi li ospita determinando così anche un vantaggio indiretto”.

Alla Bit ci saranno Cremonese e il sindaco Carlo Masci con il primo che punta a fare di Pescara “la capitale degli eventi della fascia adriatica” nella convinzione che la città i numeri per centrare l'obiettivo ha dimostrato di averli tutti.