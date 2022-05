Transizione energetica, Masci in vista di Terrà: "La sfida per le città è far fronte al caro bollette e realizzare una mobilità sostenibile"

«La sfida per le città è far fronte al caro bollette e realizzare una mobilità sostenibile».

A dirlo è il sindaco di Pescara, Carlo Masci, in vista di Terrà, il primo forum della transizione energetica che si svolgerà nell'Aurum a partire da domani, mercoledì 25 maggio.

Il primo cittadino pescarese aprirà i lavori della manifestazione che andrà avanti fino a venerdì 27 maggio. Prevista la presenza dei massimi esperti a livello nazionale e oltre, che si confronteranno, per la prima volta in Abruzzo, sulle grandi sfide dell’economia verde, previste dal green deal europeo: città sostenibili, mobilità e trasporti, economia circolare e rifiuti, benessere e qualità della vita, industria, energia e fonti alternative.

«La regina d'Inghilterra, Elisabetta, a 96 anni, ha fatto l'abbonamento alla metropolitana di Londra, un messaggio forte, il suo, alla luce del fatto che oramai nelle città non ci può più essere l'aggressione delle macchine, che vomitano Co2 nell’ambiente. La transizione ecologica è una priorità assoluta, imporrà di ripensare radicalmente le nostre città, in termini di trasporti, mobilità, gestione rifiuti e sostenibilità energetica», afferma Masci.

La tre giorni è promossa da Regione Abruzzo, Comune di Pescara e Fondazione Pescarabruzzo e organizzato dalla società di comunicazione Mirus e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica. Un appuntamento fortemente voluto dall’assessore regionale con delega all’Energia, Nicola Campitelli. A partecipare, tra gli altri, Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica ed Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in collegamento streaming, Vannia Gava, sottosegretario di Stato per l’Ambiente e Alessandro Morelli, vice ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Le conclusioni saranno affidate al viceministro Morelli e a Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo.

Altro tema che Masci ritiene fondamentale e che sarà al centro della tre giorni di Terrà, é quello dei crescenti costi dell’energia per le amministrazioni comunali: «Anche a Pescara, con il caro bollette, la spesa sarà destinata ad aumentare quest’anno del 30%, di circa 2,7 milioni di euro. È la conferma che la transizione energetica, le azioni per la riduzione ed efficientamento dei consumi, è diventata una priorità da cui dipende la sostenibilità economica per le casse pubbliche, e la qualità della vita dei cittadini».

Protagoniste a Terrà anche imprese abruzzesi di spessore nazionale e internazionale, come la Walter Tosto spa di Chieti, che ha siglato con la Sangritana spa, un accordo quinquennale fino al 2027 relativo alla movimentazione e il trasporto delle merci inviate tramite rete ferroviaria intermodale presso il raccordo della linea Pescara-Sulmona, ad uso esclusivo, presso la stazione di Chieti Scalo. Ha commentato Luca Tosto, managing director di Walter Tosto: «L’infrastruttura ferroviaria ci permette di trasportare materiali e prodotti di grandi dimensioni e pesi elevati, anche 1000 tonnellate, nonché di abbattere gli impatti ambientali derivanti dalle emissioni di CO2. Siamo onorati di instaurare questa nuova collaborazione con Sangritana, un’azienda con la quale abbiamo lavorato in perfetta sinergia anche in passato».

Il sindaco Masci interverrà per i saluti istituzionali all’apertura della tre giorni di Terrà, mercoledì 25 maggio, alle ore 9:30, insieme a Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale Abruzzo. Nella giornata di venerdì 27 maggio, nella sessione di lavori dedicata alle Città sostenibili, Masci si confronterà poi alle ore 11 con Franco Ianeselli, sindaco del Comune di Trento, la città più green d’Italia. Per il Comune di Pescara interverrà, nella seconda giornata di giovedì 26 maggio, a partire dalle 10.45, Luigi Albore Mascia, assessore Ai Trasporti e Mobilità, nella tavola rotonda “Le nuove tecnologie nel TPL per l’Abruzzo e la logistica in città”, assieme a Gino D’Ovidio, professore ordinario di Trasporti dell’Università degli Studi dell’Aquila, e Maxmilian Di Pasquale, direttore generale Tua. Così conclude Masci: «Terrà sarà una importante occasione di scambio di conoscenza, e di confronto sulle buone pratiche, ed anche Pescara ne può esibire molte: abbiamo sostituito ad esempio 22.000 corpi illuminanti con lampade a a led, abbiamo ottenuto dalla Bei, la Banca europea degli investimenti, un finanziamento di 35 milioni di euro, che saranno utilizzati in parte per la realizzazione di un biodigestore per ottimizzare lo smaltimento dei rifiuti, ma anche per l'ulteriore efficientamento energetico degli impianti sportivi e delle scuole».

Importanti risultati, già ottenuti, e progettualità in corso d’opera, sono esibite dal sindaco anche sul fronte della mobilità sostenibile: «In questi giorni entreranno in funzione a Pescara 5 autobus elettrici, che entro due anni diventeranno 19. Abbiamo in corso un procedimento per avviare la realizzazione della filovia da Pescara a Montesilvano, che sarà a zero impatto ambientale e attraverserà tutta l’area metropolitana. Abbiamo ampliato le piste ciclabili che oggi costituiscono una rete di 40 chilometri, che arriverà presto a 60 chilometri».

A Terrà, oltre ai vertici istituzionali, amministrativi e politici abruzzesi, parteciperanno anche molte personalità a livello nazionale, come Silvia Grandi, direttore generale ‘Economia Circolare’ Ministero della Transizione Ecologica, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Fondazione UniVerde, già ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente, Grazia Francescato, giornalista, scrittrice, già deputata, leader del Wwf Italia e presidente dei Verdi, Angelo Mautone, direttore generale Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Giulio Sapelli, economista, storico e accademico, in collegamento, Michelangelo Pistoletto, artista, pittore e scultore, Oscar Farinetti, imprenditore fondatore di Eataly e Greenpea.