La denuncia dei 5 Stelle per l'emergenza Covid: "Saltato ogni tracciamento dei contagi, gestione sanitaria allo sbando"

«È saltato ogni tracciamento dei contagi da Covid-19, la gestione sanitaria è allo sbando».

A denunciare questa situazione sono i consiglieri comunali di Pescara del Movimento 5 Stelle: Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo.

E per questo motivo è stata chiesta l’audizione dei vertici della Asl in commissione comunale Politiche Sociali e della Salute.

«La situazione che stiamo vivendo è assolutamente fuori controllo», sostengono gli esponenti pentastellati, «il sistema di tracciamento dei contagi è ormai completamente saltato e sono centinaia i cittadini pescaresi che, risultati positivi, al momento di essere contattati dalla Asl non vengono in alcun modo interpellati riguardo i contatti avuti negli ultimi giorni. Situazione gravissima che rischia di lasciare all’oscuro migliaia di persone che sono potenziali portatori di ulteriore contagio, tanto nelle proprie famiglie quanto negli ambienti di lavoro».

La denuncia arriva a seguito di diverse segnalazioni giunte soprattutto da ambienti vicini alle associazioni sportive che, registrando contagi tra gli atleti, non ricevono alcuna indicazione da parte dell’autorità sanitaria che omette l’acquisizione di informazioni sui contatti avvenuti magari durante le sessioni di allenamento o altre occasioni di incontro. «Così facendo si rinuncia a qualunque forma di controllo», aggiungono Alessandrini, Sola e Di Renzo, «rimettendo ogni contromisura al solo buon senso di ragazzi e ragazze che, comunque, rischiano di sapere soltanto in ritardo di eventuali positività emerse nel gruppo squadra». Una situazione di grande confusione secondo i consiglieri pentastellati che, in realtà, sembra delineare un modus operandi della Asl in qualunque contesto si registrino delle positività al Covid, con l’ulteriore aggravante dei tanti problemi di comunicazione che sembrano esserci anche tra le farmacie e la stessa Asl riguardo all’esito dei tamponi antigenici, eseguiti ormai a migliaia ogni giorno.

«Una situazione sulla quale è assolutamente urgente fare un approfondimento», concludono i consiglieri del M5s, «su cui abbiamo chiesto che vengano a riferire direttamente i vertici ASL all’interno della commissione consiliare competente».