La Regione conferma: i tirocini extracurriculari restano in presenza nelle aziende autorizzate

I tirocini extracurriculari in presenza possono proseguire nelle aziende ospitanti le cui attività sono autorizzate. Lo ha precisato il servizio lavoro della Regione Abruzzo dopo le ultime ordinanze del presidente della Regione che ha istituito alcune zone rosse nei comuni ad alto rischio per il contagio da Covid.

Gli ultimi provvedimenti del Governo non hanno modificato lo svolgimento dei tirocini extracurriculari che in Abruzzo si svolgono rispettando le ordinanze 101 del 9 novembre 2020 e 103 del 17 novembre 2020 che non prevedono modifiche a seconda del colore della propria Regione, sempre con fascia oraria dalle 5 alle 22.

Nel modello di autodichiarazione predisposto dal ministero dell’Interno, per giustificare gli spostamenti, dovrà essere indicata alla voce “Altri motivi dalla vigente normativa”, quella di “svolgimento di attività formativa di tirocinio extracurriculare”. Ovviamente si consiglia ove possibile di attivare i tirocini extracurriculari in modalità a distanza. La Regione si riserva la possibilità di modificare le norme in base all'andamento del contagio e alle conseguenti misure da applicare anche in base ai provvedimenti nazionali adottati dal Governo.