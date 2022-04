Un altro tir carico di aiuti partito da Pescara verso l'Ucraina, Pignoli (Udc): "La generosità dei pescaresi non ha prezzo"

Un altro tir carico di aiuti per la popolazione ucraina è partito nella serata di oggi 14 aprile da Pescara. Lo ha fatto sapere il capogruppo e consigliere comunale dell'Udc Massimiliano Pignoli, sottolineando come la generosità dei pescaresi non abbia prezzo e prosegue anche dopo 50 giorni di guerra. Il consigliere nel pomeriggio era presente nelle ultime fasi di carico del mezzo, che consegnerà alla popolazione messa a dura prova dalla guerra scatenata dalla Russia vestiti, medicinali e generi di prima necessità

“Questo tir in partenza porterà vestiti, medicinali e generi di prima necessità per dare un po’ di sollievo a chi sta vivendo giorni di inferno. Queste persone hanno bisogno di tutto e la nostra vicinanza così come accaduto a fine febbraio ha portato una piccola goccia per alleviare le sofferenze di queste persone e in particolare di donne e bambini che stanno sopportando un conflitto così crudele con grande dignità. Per questo anche oggi mi sento di ringraziare chi ha voluto portare qualcosa e i miei amici ucraini dell’associazione interculturale ucraina, di Alerhush Kateryna per il grande lavoro portato avanti in questi due mesi con i tanti volontari. "

Fra qualche ora in Italia, aggiunge Pignoli, verrà festeggiata la Pasqua ed è giusto che anche la popolazione ucraina possa passare qualche ora con un pizzico di serenità viste le enormi sofferenze delle ultime settimana, anche se in Ucraina la Pasqua ortodossa ci sarà fra una settimana:

"Il mio pensiero va a chi sta soffrendo in Ucraina senza però dimenticare i bisogni delle tante famiglie pescaresi per cui io sono a disposizione per 365 giorni all’anno come accade da 17 anni con il mio impegno da consigliere comunale”.