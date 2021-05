Il capogruppo regionale di Fdi Testa sui 10 milioni di fondi per ristorazione e turismo: "Una boccata d'ossigeno"

Una boccata d'ossigeno per le imprese più colpite dalla pandemia. Così il capogruppo alla Regione di Fdi Testa commenta l'approvazione della legge regionale che mette a disposizione di 10 milioni di euro di fondi per l'accesso al credito, tramite Fira, delle attività che operano nella ristorazione e nel turismo.

La legge regionale n. 187/2021 rimodula fondi Por Fesr 2014/2020 per agevolare l'accesso al credito con piccoli prestiti non superiori a 15 mila euro a tasso zero e della durata di 5 anni, con contributi a fondo perduto finalizzati all'abbattimento dei tassi d'interesse dei prestiti e l'abbuono della commissione di garanzia, oltre a fondi per le start up e un fondo garanzia e co - garanzia regionale fino al 100% dei finanziamenti bancari.