Coronavirus, test antigenici rapidi anche dai pediatri: accordo tra l'assessore Verì e i sindacati

Test antigenici per il Coronavirus anche dai pediatri abruzzesi.

A farlo sapere è l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, che ha sottoscritto un accordo integrativo con i sindacati della Pediatria di libera scelta (Fimp, Simpef, Federazione Cipe, Sispe e Sinspe).

A partire dai prossimi giorni, i pediatri eseguiranno i test antigenici rapidi nei propri ambulatori o nelle sedi che verranno indicate dalle singole Asl.

Le aziende sanitarie, per i pediatri che opteranno per il non utilizzo del proprio studio, potranno individuare sedi fisse o mobili per l’esecuzione dei test, anche in collaborazione con la protezione civile, i Comuni o gli enti del terzo settore. Gli accessi da parte degli assistiti saranno regolamentati dai medici stessi, tramite prenotazione e solo dopo lo smistamento telefonico. In caso di necessità, sarà possibile anche eseguire il test al domicilio del paziente. Nel caso di propri assistiti, potranno essere sottoposti a test antigenico i contatti stretti asintomatici individuati dal pediatra di libera scelta oppure individuati e segnalati dal dipartimento di prevenzione. Nelle strutture Asl, invece, potranno essere sottoposti anche assistiti di altri pediatri, che siano ad esempio contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento inseriti in una lista trasmessa dal dipartimento di prevenzione.

Le Asl, oltre ai kit per l’effettuazione dei test, si occuperanno anche della fornitura dei dispositivi di protezione individuale per i sanitari. I risultati saranno registrati nel sistema informatico di tracciamento della Regione: in caso di esito positivo del test antigenico, sarà informato il dipartimento di prevenzione della Asl, che disporrà l’isolamento domiciliare del paziente e il successivo tampone molecolare di conferma. «Voglio ringraziare i pediatri», dichiara l’assessore Verì, «per la disponibilità dimostrata in questo momento, ribadendo il ruolo centrale che rivestono nella gestione della pandemia. Questa accordo segue quello sottoscritto con i medici di medicina generale. Insieme riusciremo a battere la diffusione del virus».