Discusse per la prima volta in Provincia dieci tesi di laurea per il progetto “Borgo Più” Protezione – Inclusione Unicità"

Martedì 14 novembre nella sala Tinozzi della Provincia di Pescara sono state discusse, in via eccezionale e per la prima volta nella storia dell'ente, dieci tesi di laurea del progetto “Borgo Più” Protezione – Inclusione Unicità", sviluppato per il Comune di Alanno, dal Dipartimento di architettura dell’università d’Annunzio di Pescara e da dieci laureandi del laboratorio di laurea “L’invenzione dell’Unicità”, tenuto da Enzo Calabrese. Lo ha fatto sapere il presidente della Provincia Ottavio De Martinis.

Il progetto “Borgo Più” Protezione – Inclusione Unicità" è stato sviluppato, seguendo gli input dell’Associazione vittoria Città dei Ragazzi Odv, che si occupa da 21 anni di inclusione dei ragazzi con disabilità. Dopo i saluti iniziali del magnifico rettore dell’università d’Annunzio Liborio Stuppia, dell’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, del sindaco di Alanno Oscar Pezzi, del direttore del Dipartimento di Architettura Lorenzo Pignatti e di Enzo Calabrese, è stata avviata la bellissima presentazione da parte dei dieci studenti del progetto, che servirà a dare vita ad un luogo in grado di rendere possibili, attraverso le sue caratteristiche urbane e architettoniche oltre che nel programma funzionale, forme di socialità votate a facilitare l’inclusione e l’auto-assistenza, condizioni indispensabili per affrontare, e provare in modo reale a risolvere, il difficile tema del “Dopo di Noi”. De Martinis ha dichiarato:

"Ho voluto sostenere fin da subito il lavoro svolto dal gruppo di ricerca universitaria, composto dal Professor Calabrese, motore di questo importante percorso, che ringrazio sentitamente, mettendo a disposizione le nostre risorse come contributo al progetto. All’iniziativa sono stati coinvolti anche la Regione Abruzzo, il Comune di Alanno e altri enti e soggetti sia pubblici che privati, che hanno manifestato l’interesse affinché fosse possibile immaginare la realizzazione. La discussione delle tesi di laurea che hanno reso possibile il progetto, è avvenuta nell’idea che la cultura, l’università che ne è la giusta interprete, il territorio che la ospita, gli enti che lo governano, debbano lavorare a stretto contatto sognando la bellezza come indice e obiettivo di un futuro possibile e migliore. Nei prossimi giorni mi farò portavoce a livello sovraprovinciale per un finanziamento che vedrebbe il nostro territorio arricchito di un sogno straordinario diventato realtà, grazie anche alla signora Anna Bergami, presidente dell’associazione Vittoria Città dei Ragazzi Odv, che da oltre vent’anni ha speso la propria vita per concretizzare un luogo inclusivo per tutti i ragazzi e le loro famiglie."