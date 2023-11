Terminata la riqualificazione del PalaElettra: nuovi parquet, spogliatoi e impianto luci [VIDEO]

Sono finiti i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport di via Elettra a Pescara.

A farlo sapere è il sindaco Carlo Masci che ha convidiso un video dall'interno del PalaElettra.

«Pescara ha un volto nuovo nello sport, con palazzetti e impianti all'avanguardia, strutture totalmente rinnovate, nuovi campi di pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, spazi per tutte le discipline», commenta il primo cittadino.

Che poi prosegue: «I nostri atleti troveranno nei palazzetti nuovi parquet, nuove pavimentazioni, nuovi corpi illuminanti, nuovi spogliatoi, nuovi bagni, con spazi messi in piena efficienza dal punto di vista energetico. In pochi mesi abbiamo effettuato investimenti e lavori per otto milioni di euro nell'impiantistica sportiva, a breve avremo anche due nuove strutture per lo Sport di base, a Zanni e a via Di Girolamo. Anche in questa occasione abbiamo intercettato fondi del Pnrr, tutti gli interventi sono a costo zero per i pescaresi. Noi crediamo nello sport come formazione, educazione, inclusione, lo sport è per tutti. Pescara, con questi impianti sportivi rinnovati, si candida a ospitare qualsiasi manifestazione di livello internazionale, perché Pescara è la città dello sport e ha vocazione, posizione e professionalità giuste per essere lo scenario ideale per ogni tipo di evento sportivo, perché noi vogliamo coniugare sempre sport e turismo. Pescara va sempre avanti».