Il Pd si scaglia contro il taglio dei lecci in piazza Sacro Cuore: "Operazione spietata e insensata"

"Lascia sgomenti l’operazione di distruzione dei lecci in piazza Sacro Cuore, avvenuta nei giorni scorsi ad opera dell’amministrazione comunale nell’ambito dei lavori di rifacimento (smostramento?) della piazza". Ad affermarlo sono i consiglieri comunali del Partito democratico Piero Giampietro (capogruppo), Francesco Pagnanelli, Stefania Catalano, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo entrando così nella polemica di questi giorni con il sindaco Carlo Masci che la sua risposta alle critiche l'ha già data.

"Non paghi di distruggere una pavimentazione di pregio che poteva essere rimessa a posto con una semplice manutenzione, si è voluto passare a filo di spada ogni pianta. Il sindaco dice che era necessario, che erano alberi morti. Eppure - affermano i consiglieri Pd - avevano rigogliose fronde verdi, che facevano mostra di sé ancora ieri pur segate e scaraventate a terra. La verità è che si tratta di un’operazione insensata e spietata di distruzione del verde e dei fondi pnrr”.

"Questo è sotto gli occhi di tutti, come la malafede del sindaco che si arrampica malevolmente agli specchi richiamandosi all'episodio di quasi venti anni delle magnolie. Un riferimento eloquente a una sconfitta che da sempre lo tormenta e non gli dà pace, tanto che si vendica anche improvvisandosi Attila: ieri contro le fontane e oggi contro i lecci. Non tema- concludono -, il premio Attila glielo recapiteranno a giugno i cittadini, realizzato nel bronzo che meglio simboleggia la sua sfacciataggine e insensibilità alle richieste dei Pescaresi".