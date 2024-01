Iniziato il taglio degli alberi su corso Umberto, Frattarelli (Sclocco sindaco): "Un grigiore senza precedenti"

Parte il cantiere di riqualificazione di corso Umberto e come da progetto è iniziato il taglio degli alberi del viale centrale della città con la polemica che torna sin da subito protagonista. A sollevarla con una foto e un post è il consigliere comunale della lista Sclocco Sindaco Mirko Frattarelli.

“Il cuore della città. Corso Umberto ridotto a un grigiore senza precedenti. È ricominciata la mattanza del verde pubblico”, scrive puntando poi il dito sull'assessorato al verde pubblico guidato da Gianni Santilli. Un assessorato che, continua Frattarelli, “dovrebbe occuparsi di manutenzione e della tutela del nostro patrimonio arboreo 365 giorni l'anno fino alla fine del proprio mandato. Il resto sono chiacchiere”. “A giugno – conclude lanciandosi in una previsione elettorale – li mandiamo a casa”.

Già quando iniziarono i lavori in piazza Sacro Cuore l'amministrazione, con il sindaco Carlo Masci e lo stesso Santilli, avevano replicato alle polemiche. Era stato il primo cittadino a rispondere chi criticava tacciandoli di “disinformazione” e riferendo che i lecci sarebbero stati taglianti in quanto “morti da almeno dieci quindici anni” e che al loro posto arriveranno nuove piantumazioni. Così come per la piazza anche la pavimentazione, pure questa finita nell'occhio del ciclone, verrà sostituita in tutto il tratto centrale con quella di “materiale fotovoltaico assorbente chiaro, adatto al cambiamento climatico”.

Sta di fatto che i tagli sono iniziati anche in corso Umberto e con essi sono ripartite anche le polemiche in un clima che fa presagire una campagna elettorale infuocata.