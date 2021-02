Via libera al supermercato in via Monte Faito, centrosinistra: "Respinti nostri emendamenti"

Via libera al supermercato in via Monte Faito, protesta il centrosinistra: "Sono stati respinti tutti i nostri emendamenti, che avrebbero consentito al Comune di avere maggiori garanzie sul piano del rischio idrogeologico, della tutela ambientale, dell’inquinamento acustico e della facilità di accesso al pronto soccorso".

Con il voto favorevole di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e liste civiche di centrodestra, la maggioranza ha approvato la permuta dei terreni per il progetto che sorgerà a 450 metri dall’ingresso del nuovo pronto soccorso in un’area ancora verde. Spiegano i consiglieri comunali di centrosinistra Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Marinella Sclocco, Giovanni Di Iacovo e Mirko Frattarelli:

“Il centrodestra ha respinto persino la proposta di citare in delibera le raccomandazioni espresse dalla Regione in una relazione tecnica sull' inopportunità di realizzare piani interrati in quel sito e sugli effetti complessivamente non positivi del piano. Un atteggiamento che dimostra che non siamo di fronte a un atto dovuto, ma a un atto che il centrodestra ha voluto e difeso come se fosse una propria idea”.

E non finisce qui: “La giunta ha investito migliaia di euro per riqualificare a gennaio un’area che aveva già deciso di trasformare in parcheggio”, spiegano i consiglieri comunali. “Un uso sconsiderato dei soldi pubblici mentre migliaia di famiglie e imprese sono in enormi difficoltà. Spiace vedere che neppure una delle tante cose dette dal centrodestra in campagna elettorale oggi sia stata minimamente rispettata, senza dare neppure una spiegazione”.