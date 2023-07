Pignoli sugli stipendi non pagati a "Le Naiadi": "Siamo alle solite, ma non era colpa di Serraiocco?"

«Siamo alle solite per le Naiadi, ma non era colpa di Serraiocco?».

A chiederlo è il consigliere comunale di Pescara, Massimiliano Pignoli, riguardo agli stipendi che non sarebbero stati pagati ai lavoratori del complesso sportivo.

«Abbiamo appreso dalla stampa quello che sta accadendo alle Naiadi e non possiamo oggi che manifestare preoccupazione per il futuro dell’impianto sportivo che rappresenta un fiore all’occhiello non solo per Pescara e l’Abruzzo ma per l’intero movimento natatorio italiano», sottolinea Pignoli.

Che poi aggiunge: «Sapere che ci sono stipendi non pagati ai lavoratori che hanno proclamato lo stato di agitazione e che si è andati avanti negli ultimi tempi con un generatore di corrente dopo il distacco dell’energia elettrica non ci ha fatto piacere. Non voglio e non mi permetto certo giudicare l’operato della società di gestione Pretuziana a cui va anche il nostro ringraziamento per aver portato in questi mesi avanti l’impianto, ma siccome siamo a poche settimane dalla fine della gestione della società Pretuziana che come sembra non è intenzionata a partecipare al nuovo bando, ma che ha assicurato che a breve pagherà gli stipendi, ci chiediamo però che ne sarà a settembre delle Naiadi. Prima dell’ingresso del nuovo gestore ci potrebbe essere una vacatio che sarebbe rischiosa per un impianto come le Naiadi e per le migliaia di soci. Ma allora dove sono adesso quelli che qualche tempo fa dicevano che i problemi delle Naiadi erano dovuti alla gestione di Vincenzo Serraiocco che solo per pochi mesi fu presidente della società di gestione delle Naiadi. E quei lavoratori che protestavano sotto i suoi uffici ora dove sono? La verità che passano gli anni ma puntualmente siamo a fare i conti ciclicamente con i problemi delle piscine Le Naiadi di Pescara. Chiediamo che la Regione dia ora le risposte a tanti punti interrogativi e alla preoccupazione di lavoratori, collaboratori e a tutti coloro che sono legati alle Naiadi come tutti i pescaresi. E quindi alla luce degli ultimi accadimenti chiederò già domani la convocazione della Commissione Comunale Sport per esaminare la situazione attuale alle Naiadi che non è più sostenibile».