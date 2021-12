L'allarme della consigliera Stella (M5s) sulla campagna vaccinale: "L'Abruzzo fra le regioni con meno vaccinati"

Aumentare gli hub vaccinali in Abruzzo, che risulta essere una delle regioni con meno persone immunizzate in Italia. L'allarme e la richiesta arrivano dalla consigliera regionale Barbara Stella (M5s) che si rivolge alla Regione chiedendo di aumentare i punti vaccinali, a causa dei problemi registrati soprattutto nelle province di Pescara e Chieti con code di centinaia di persone, attese di ore e persone che riunciano non volendo giustamente rimanere in attesa al freddo o con la pioggia.

"Mentre il governatore di questa Regione continuare ad imputare pretestuose responsabilità al governo centrale, sui territori continuano a verificarsi scene di ordinaria disorganizzazione. Soprattutto in provincia di Chieti e di Pescara sono state numerosissime le segnalazioni di cittadini dovute a situazioni di caos e forti malumori causati da ore estenuanti di fila e questi disagi non agevolano le operazioni di vaccinazione. Sicuramente è auspicabile l’apertura di nuovi centri vaccinali che alleggerirebbe il carico di lavoro di quelli già esistenti. Infatti le code e i disagi spesso non sono imputabili a problemi organizzativi dei singoli hub, con personale che sta operando diligentemente e che sta facendo uno sforzo immane per portare avanti la campagna vaccinale, ma proprio alla scarsezza di hub sui territori”.

La Stella parla di propaganda spicciola da parte di Marsilio, che accusa il Governo di fare allarmismo parlando di possibile ritorno alla zona gialla e tornando sulla questione dei mancati indennizzi per chi subisce conseguenze dalle vaccinazioni:

"Il governo regionale dimostri di essere in grado di risolvere i problemi invece di cercare sempre un capro espiatorio per le proprie inefficienze”.