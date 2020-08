Al via lo sportello d'assistenza del Comune di Pescara dedicato alle persone sorde

Dal primo settembre parte il servizio d'assistenza ed intermediazione del Comune per le persone sorde. Sarà infatti inaugurato lo sportello dedicato nell'urp. A farlo sapere i consiglieri comunali del m5s che aveva presentato l'emendamento in sede di bilancio, con un fondo di 10 mila euro stanziato per questo servizio che diventa concreto ed operativo dopo l'ok della commissione politiche sociali.

Un passo importante, spiegano i consiglieri pentastellati, per una categoria di disabili che spesso viene dimenticata o ignorata.

Il servizio, che avrà inizialmente la durata di un anno, sarà fornito dall’Ens(Ente Nazionale Sordi) che metterà a disposizione per 22 ore settimanali un proprio interprete nell’attività di assistenza ai cittadini sordi per il disbrigo di pratiche amministrative e nel rapporto diretto con la pubblica amministrazione. Durante il periodo di emergenza sanitaria ancora in corso, il servizio sarà garantito 2 ore a settimana nella sede comunale e per le restanti ore all'Ens in via Conte di Ruvo 30.

I consiglieri hanno commentato:

"La percezione che la società ha della disabilità è ancora colma di pregiudizi e c'è bisogno di una rivoluzione culturale perché si cominci davvero a comprendere con quali difficoltà le persone sorde affrontino ogni aspetto della vita quotidiana, a causa di barriere linguistiche che aumentano ancora di più la percezione di isolamento, già di per sè così forte nell'attuale emergenza Covid. Un atto di civiltà con il quale il Comune di Pescara dimostra di saper essere al fianco di tutti i cittadini".

Compresi nei servizi, anche l'interpretariato per i dipendenti comunali sordi che parteciperanno ai corsi di formazione ed aggiornamento fino ad ora preclusi per la mancanza di un servizio di traduzione in Comune.