Gli studenti delle scuole superiori pubbliche e private protagonisti negli eventi sportivi della città

Gli studenti di alcune scuole superiori di Pescara, con varie funzioni di volontariato, saranno protagonisti degli eventi sportivi che si terranno nel corso del 2022 nel capoluogo adriatico. Ad annunciarlo è il presidente della commissione comunale allo sport Adamo Scurti. Sarà infatti siglata a breve, fa sapere, una convenzione tra il Comune e gli istituti superiori Volta, Manthoné e il liceo Maior, quest'ultima scuola paritaria che ha aderito al progetto scuola-formazione e lavoro con gli allievi iscritti all’indirizzo didattico-formativo-sportivo. Di questo si è parlato oggi in commissione. “E’ un bell’esempio di collaborazione – dichiara Scurti - perché mette sullo stesso piano scuole pubbliche e private per l’interesse condiviso della città e del suo territorio. Mi preme anche ringraziare l’istituto Maior perché proprio oggi i responsabili mi hanno comunicato la loro volontà di mettere a disposizione delle associazioni sportive pescaresi i loro spazi che sono certamente moderni e funzionali”. Proprio in questo periodo, tra l'altro, l'istituto sta ospitando i giovani atleti della nazionale di pallamano nell’ambito di un piano di attività di avvicinamento alle Olimpiadi. “E’ un segnale d’apertura da parte del Comune - conclude Scurti -. Ritengo importante conoscere ed entrare in relazione con tutti i soggetti della formazione che operano da noi e con i quali poter attivare partnership a beneficio anche delle federazioni. Questo ci può permettere di trovare una modalità affinché i giovani talenti sportivi non vengano dispersi e non abbiano solo un’unica possibilità, cioè quella di accedere ai gruppi militari, ma possano anche far riferimento a poli accademici. Come avviene, ad esempio, in diversi Paesi del mondo”.