"Lo sport non va in vacanza" anche per i bambini e i ragazzi con disabilità: 30 quelli inclusi nel progetto

Saranno trenta i bambini con disabilità che parteciperanno alla ventesima edizione de Lo Sport non va in vacanza. Per consentire al Coni Abruzzo di individuare gli “allenatori specializzati” sono stat investiti 15mila euro così che anche loro “possano vivere una esperienza spensierata ed in armonia con i loro coetanei”.

A riferirlo è l'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli che alla vigilia dell'avvio delle attività intende così mettere un punto alle polemiche sollevate nelle scorse settimane dalle associazioni che lamentavano l'esclusione o comunque il rischio che non vi fossero figure adatte ad accogliere i bambini con disabilità.

Il finanziamento che ha consentito di trovare personale formato, spiega ancora Martelli, è stato garantito dal servizio Politiche giovanili che lo ha inserito nel bilancio 2023 per sostenere il progetto sperimentale “Sport per tutti”. Tutti gli istruttori sono certificati Coni, diplomati Isef o laureati in scienze motorie.

Dal 13 giugno e fino all'11 agosto dunque saranno ben mille i bambini tra i 6 e i 14 anni residenti a Pescara impegnati nelle attività sportive ospitate nei cinque impianti sportivi coinvolti e cioè lo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, il centro sportivo ex Gesuiti Rocco Febo, la piscina provinciale via Volta e la piscina Le Naiadi.

Purtroppo, sottolinea il presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro, “abbiamo dovuto escludere 200 bambini residenti fuori dal Comune di Pescara, ma nei nostri obiettivi futuri – conclude - c’è sicuramente la voglia di ampliare ancora di più la possibilità di partecipazione, inserendo anche famiglie residenti nelle località limitrofe”.