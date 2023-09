A Spoltore sindaco, vicesindaco e assessore visitano le scuole e annunciano: "Tutto pronto per la riapertura anticipata del servizio mensa"

Visita nelle scuole a Spoltore per il sindaco Chiara Trulli che assieme al vicesindaco Quirino Di Girolamo, all’assessore alla pubblica istruzione Francesca Sborgia, alla preside Nicoletta Paolini e alle insegnanti del plesso, ha visitato tutte le aule in particolare i locali della scuola media appena ristrutturati per destinarli alla scuola dell’infanzia, con un intervento da 120.000 euro che ha permesso di riqualificare un intero piano del plesso. Si tratta di una soluzione temporanea atta a garantire lo spostamento in totale comfort e sicurezza dei bambini dell’infanzia durante i lavori per la ristrutturazione della nuova scuola, che prenderà il posto dell’ex Mammut.

Gli interventi hanno riguardato le modifiche ai servizi igienici che sono stati resi fruibili, l’applicazione di nuovi pavimenti più idonei al tipo di utilizzo, il rifacimento degli impianti idrici e di scarico, la sistemazione generale dei locali anche in termini di illuminazione e aerazione per renderli confortevoli e adeguati all’utilizzo della scuola dell’infanzia, e degli scavi per la formazione di un’area esterna a uso esclusivo della porzione di scuola materna, che ha a disposizione un’ala autonoma e completamente separata dal restante edificio.

Sempre il sindaco Trulli, assieme all'assessore Sborgia e alla consigliera Emilia Angela Scurti ha fatto visita al centro unico di cottura di via Peppino Impastato a Santa Teresa. La Spoltore Servizi è al lavoro da oltre un mese per il per predisporre la partenza del servizio, in programma per lunedì 18 settembre, e che sarà attivo dal lunedì al venerdì in tutte le scuole del territorio spoltorese. Oltre 600 sono state le adesioni complessive.