A Spoltore parte il progetto di riordino delle strade comunali

Avviato dall'amministrazione comunale Trulli di Spoltore il progetto di riordino delle strade comunali, ovvero una procedura per l'accorpamento al demanio stradale di porzioni di terreni privati ad uso pubblico: si tratta in sostanza di una cessione gratuita e volontaria che i proprietari potranno richiedere attraverso domanda. Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune e sull'albo pretorio spiega il primo cittadino Chiara Trulli:

"Si tratta di un'opportunità per i nostri cittadini" spiega il sindaco Chiara Trulli "che potranno dare alla comunità aree che di fatto già non sono nella loro disponibilità, ma sulle quali sono costretti a pagare le tasse e a effettuare la manutenzione. Tutti gli oneri e le spese del procedimento saranno a carico del Comune di Spoltore senza alcun esborso da parte del privato".

Il Comune grazie ad una capillare ricognizione catastale, ha rilevato nella rete viaria strade, vicoli e piazze di proprietà privata che di fatto vengono utilizzate ad uso pubblico: sono inserite nella viabilità generale e disciplinate dalla segnaletica stradale, nonché in alcuni casi dotate di opere di urbanizzazione primaria, realizzate all'epoca singolarmente e che, quindi, hanno consolidato l'asservimento ad uso pubblico

In altri casi invece aree dotate di servizi di urbanizzazione primaria, realizzate nell'ambito di Piani di lottizzazione convenzionata, e di fatto consegnate allaAmministrazione in seguito all'assolvimento di obbligazioni convenzionali a cui non ha fatto seguito il perfezionamento della cessione. La cessione è possibile, con il consenso dei proprietari, solo nel caso in cui l'uso pubblico sia stato continuo negli ultimi vent'anni. I proprietari dei terreni con le caratteristiche richieste ( da verificare sul sito del Comune) possono dunque presentare domanda all'ufficio protocollo dell'ente.