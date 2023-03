La denuncia di Pettinari (M5s): "A due passi dal Ferro di Cavallo prosegue lo spaccio di droga, ecco la stanza del buco"

Il Ferro di Cavallo nella zona di Villa del Fuoco a Pescara è stato sgomberato in vista della demolizione ma nonostante questo non si sarebbe fermato il mercato quotidiano dello spaccio di droga.

A denunciare nuovamente questa situazione è il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari, che in quelle strade continua a fare sopralluoghi.

E mercoledì 22 marzo ha condiviso un paio di eloquenti foto che ritraggono un uomo intento a iniettarsi una dose di sostanza stupefacente.

«Ora. Pescara. Vicino al famigerato Ferro di Cavallo. Nella stanza del buco», scrive l'esponente pentastellato, «a pochi passi dalle famiglie e dai bambini. Un uomo che, molto probabilmente ha acquistato droga nella vicina piazza di spaccio, sta cercando di trovare la vena buona per iniettarsi la dose spacciata dai mercanti di morte. Da tempo ormai mi reco personalmente a “pattugliare” la zona dopo le centinaia di segnalazioni dei residenti che non ne possono più. Dopo aver segnalato a mia volta tantissime volte, anche pubblicamente, non mi resta che tenere acceso forte un faro su quella che rimane la zona più a rischio di Pescara e direi anche dell’intero Abruzzo . Parlatene, diceva un grande uomo dell’antimafia. Parlatene tutti i giorni. Parlatene sui giornali. Parlatene alla radio. Però parlatene. Sto “pattugliando” io stesso la zona anche oggi. Come sempre. Più di sempre. E tra qualche giorno vi farò scoprire il nuovo Ferro dove i criminali, spacciatori mercanti di morte, si sono già spostati. A soli 200 metri dal vecchio».