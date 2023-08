Nuovo sopralluogo di Masci nello stadio Adriatico Cornacchia: "I lavori procedono spediti, finalmente un volto più ordinato e moderno" [VIDEO]

Procedono spediti e sono quasi in dirittura d'arrivo i lavori di riqualificazione dello stadio Adriatico Cornacchia. Lo ha fatto sapere il sindaco Carlo Masci, che si è recato nuovamente sul posto per un sopralluogo. Il primo cittadino già in diverse occasioni ha voluto verificare l'avanzamento del cantiere in vista della ripresa delle partite considerando che oltre al Pescara Calcio, lo stadio ospiterà per un periodo anche le partite del Pineto Calcio:

"Impianto idrico rinnovato, seggiolini rotti sostituiti, manto erboso già buono. Un volto più ordinato e moderno a una struttura fondamentale per lo sport e l’immagine della nostra città. Allo stadio, quest’anno, ospiteremo anche la squadra del Pineto Calcio e i campionati europei master di atletica leggera, dove verranno circa settemila atleti da tutta Europa. Abbiamo fatto i salti mortali, ma stiamo raggiungendo a passi spediti l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Grazie a chi ha lavorato per cogliere questo risultato."