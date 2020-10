Sopralluogo del sindaco Carlo Masci al cimitero di San Silvestro [FOTO]

Sopralluogo del sindaco Carlo Masci al cimitero di San Silvestro. Ieri mattina il primo cittadino ha visitato sia la parte nuova che quella vecchia, per verificarne le condizioni, e ha fotografato anche le zone più nascoste e quelle dove si trovano le tombe a terra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Devo fare i complimenti agli operai che ne curano la pulizia per il lavoro svolto - ha poi detto Masci - Non c'è nessun angolo trascurato. Ho chiesto alle persone che ho incontrato come lo trovassero, mi hanno confermato la mia impressione di grande attenzione e decoro. Deve essere sempre così!".