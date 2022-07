Sinistra italiana si unisce a Coalizione civica per aprire un laboratorio politico sulla città

Tramite una nota, Sinistra Italiana fa sapere di voler raccogliere l’invito di Coalizione civica a costruire insieme un laboratorio politico, sociale e culturale sul territorio cittadino: "È sempre più urgente per il nostro partito riprendere il lavoro politico sulla città in un’ottica aperta alla partecipazione di tutte le migliori energie collettive e individuali che in questi ultimi anni non si sono arrese al governo delle destre per questo con entusiasmo e convinzione abbiamo deciso di aderire al progetto di Coalizione Civica di Pescara", scrivono il segretario regionale Daniele Licheri e la coordinatrice cittadina Daniela Santroni.

Per Sinistra Italiana, la nostra città "attraversa un processo inesorabile di impoverimento economico, sociale e culturale che non sembra essere la priorità di questa amministrazione troppo impegnata in piccole beghe di potere. Sono in campo le sfide decisive per il futuro, da quelle delle grandi trasformazioni e rigenerazioni urbane e della mobilità cittadina a quelle dell’innovazione e dello sviluppo economico, sociale e culturale. Per non parlare dell’impatto sistemico che la costituzione della Nuova Pescara avrà su tutta la cittadinanza e che troppo spesso la politica locale tende a ridurre a mere questioni tecniche-ammnistrative, se non peggio ad una bagarre tra territori".

Di conseguenza "è maturo il tempo di uno spazio collettivo di discussione ed elaborazione politica di una agenda cittadina per uno sviluppo sostenibile e inclusivo della città in grado di tenere al centro le fragilità e le marginalità. Apriamo subito una fase nuova con generosità e impegno per le tante e i tanti che a Pescara ci chiedono di riaprire luoghi collettivi di condivisione e confronto". Sinistra italiana aderisce dunque a Coalizione Civica per "animare e costituire un laboratorio politico cittadino della “Pescara Prossima” che possa darsi già all’inizio dell’autunno un appuntamento aperto, creativo e necessario".