Sinistra Italiana chiarisce: "Nessun impegno preso per la candidatura a sindaco di Carlo Costantini"

Sinistra Italiana Pescara non partecipa alla presentazione di Carlo Costantini quale candidato sindaco del centrosinistra, del Movimento 5 Stelle, di Azione e della neonata associazione politica Radici in Comune.

«Apprendiamo dalla stampa di una nostra partecipazione alla presentazione del candidato sindaco Carlo Costantini», si legge in una nota, «ci teniamo a specificare che ciò non corrisponde al vero in quanto il circolo di Sinistra Italiana di Pescara pur avendo partecipato attivamente ai tavoli di lavoro del centro-sinistra non ha preso nessun impegno con la proposta che verrà presentata stamattina, ma rimane spettatore interessato al percorso intrapreso nei mesi scorsi».