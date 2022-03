Il sindaco Masci sulla corsa agli acquisti nei supermercati: "Scorte di cibo nella norma"

«Le scorte di cibo sono nella norma a Pescara».

A dirlo all'Adnkronos è il sindaco Carlo Masci che commenta la situazione dopo che nei giorni scorsi alcuni supermercati cittadini sono stati presi d'assalto dai cittadini che hanno deciso di fare scorte di alimenti come olio e farina.

«La situazione qui è sotto controllo», spiega Masci, «non abbiamo né problemi di approvigionamento nei supermercati né la cittadinanza è scatenata nel fare acquisti di alimentari in maniera esagerata. Certo in questa particolare situazione molti hanno deciso di fare scorte, ma nella norma, nulla di preoccupante sta accadendo per quanto riguarda i consumi».