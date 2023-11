Il sindaco Masci torna su polemiche e contestazioni: "Pescara è stata, è e sarà sempre la città del fare"

«So bene che il sindaco è il parafulmine di tutti per ogni cosa che succede in città, anche per quelle che non dipendono affatto da lui, capisco perfettamente che per ogni cosa che fa c'è sempre qualcuno scontento, che protesta in maniera animata, mentre chi è contento rimane in silenzio. Per questo in politica si consiglia di non fare, perché meno si fa e meno si sbaglia».

Comincia così un post condiviso su Facebook dal sindaco di Pescara, Carlo Masci.

Il primo cittadino torna a mandare un messaggio a tutti coloro che contestano le scelte della sua amministrazione comunale e polemizzano quotidianamente.

Così prosegue Masci: «Ciascuno di noi può ben immaginare cosa sta avvenendo nel periodo del più grande cambiamento della storia recente, tutto condito con l'amplificazione dei social. Da quando ho cominciato a fare politica ho sempre fatto le cose, i miei progetti e le mie attività hanno sempre prodotto un cambiamento, generato anche polemiche, creato due fronti, quello di chi apprezza in silenzio, che mi ha permesso di cogliere obiettivi che sembravano irraggiungibili, e quello di chi contesta polemizzando animatamente. Ho sempre puntato alle persone che seguono con attenzione le novità presenti in città, ho sempre pensato che Pescara dovesse sempre guardare avanti, che quando soffia il vento del cambiamento si debbano costruire mulini a vento per indirizzarlo e trarne vantaggi per tutti e non muraglioni per cercare di frenarlo così da mantenere posizioni di privilegio per pochi danneggiando tutti gli altri, andando oltre le contestazioni spesso strumentali dei campioni dell'immobilismo. Dopo la pandemia da covid, da cui ci siamo difesi nel migliore dei modi, tutelando i più fragili, e le situazioni di crisi sopravvenute senza soluzione di continuità, abbiamo lavorato oltre ogni misura per far partire tutte le opere del Pnrr nei tempi brevi stabiliti dall'Europa. Oggi in città siamo riusciti ad avviare interventi per più di 100 milioni di euro, più del triplo di quanto era mai stato fatto in passato, dalle piazze, alle strade, alle scuole, agli asili nido, agli impianti sportivi, alle strutture sociali, ai teatri, alle aree verdi, alle linee digitali, per una città più sostenibile, più attrattiva e più moderna. Le proteste e le polemiche politiche ed elettorali le lasciamo agli altri, alla sinistra e ai cinque stelle, noi continuiamo a fare per far crescere Pescara, per restituirla più vivibile ai nostri concittadini di ogni età, dai tanti giovani agli anziani, che incontriamo giornalmente nelle scuole, nei campi sportivi, nei teatri, nei parchi, nei centri sociali o a passeggio per la città. Pescara è stata, è e sarà sempre la città del fare!».