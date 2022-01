Murati altri 9 appartamenti nel palazzo di via Lazio a Montesilvano di proprietà del Comune di Pescara [FOTO]

Sono stati murati altri 9 appartamenti nel palazzo di via Lazio a Montesilvano di proprietà del Comune di Pescara.

Sono stati anche distrutti gli interni per evitare che ci siano nuove occupazioni.

Nella mattinata odierna, venerdì 14 gennaio, il sindaco Carlo Masci, insieme al collega Ottavio De Martinis, all'asssessore Isabella Del Trecco e al consigliere comunale montesilvanese, Marco Forconi, ha eseguito un sopralluogo nel palazzo di proprietà per il 40% del Comune di Pescara.

«Proseguiamo con gli sgomberi di occupanti abusivi», annuncia Masci, «oggi abbiamo murato altri nove appartamenti liberati, distruggendone l'interno per evitare nuove occupazioni. Tra qualche mese anche questo simbolo trentennale di degrado e di abbandono al centro di Montesilvano, a due passi dalla Stella Maris, sarà totalmente svuotato, così come il Ferro di Cavallo. Tutto su può fare, anche le cose che sembrano impossibili, se c'è la volontà di farlo e noi questa volontà ce l'abbiamo tutta. Grazie alle forze dell'ordine che ci affiancano sempre per il bene delle nostre città».