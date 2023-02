Masci sulla guerra alle occupazioni abusive delle case annunciate dal governo: "Noi attivi da 3 anni su questo fronte"

«Plaudiamo alla guerra alle occupazioni abusive da parte del governo, come annunciato dal premier Giorgia Meloni. Speriamo che sia la prima di una serie di iniziative volte a ripristinare la legalità in questo settore e a dare le case popolari a chi ne ha bisogno».

È quanto dichiara all'Adnkronos il sindaco di Pescara, Carlo Masci che rimarca come «in alcune zone della città il fenomeno dell'occupazione abusiva di alloggi è una piaga».

Poi il primo cittadino aggiunge: «Questa amministrazione comunale già da tre anni sta operando su questo fronte. Abbiamo svuotato una palazzina, il cosiddetto "Ferro di Cavallo", che era un dramma della città. C'erano 100 appartamenti di cui 30 occupati abusivamente: l'edificio, che era il fortino della malavita locale, sarà demolito. Altri sfratti sono stati avviati in altri quartieri, come Villa del Fuoco, San Donato, Zanni».