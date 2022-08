La sindaca Trulli risponde all'Associazione Nuova Pescara: "Travisate completamente le mie parole"

In una nota la sindaca di Spoltore, Chiara Trulli, controreplica al presidente dell'Associazione Nuova Pescara, Marco Camplone, rammaricandosi che "abbia travisato completamente le mie parole e il senso della discussione che si è tenuta nell'ultimo consiglio comunale di Spoltore. Parlare di disinformazione è del tutto fuori luogo. Invito lui e l'associazione a un incontro per confrontarci e chiarire una situazione sulla quale evidentemente c'è molta confusione".

Trulli spiega che in consiglio comunale "è stato sollevato un problema concreto: tra poco più di un mese i Comuni saranno chiamati a esprimersi sullo stato della fusione, a decidere se l'iter può considerarsi concluso o meno, ma la situazione è sotto molti punti di vista invariata rispetto a tre anni fa. Per quanto riguarda i finanziamenti, se tutto andrà come previsto, arriveranno nel 2023: quindi, con le tempistiche attuali, a Statuto approvato e con il Comune di Nuova Pescara già istituito. I finanziamenti previsti dalla legge regionale e mai arrivati ai Comuni avevano, ovviamente, una diversa finalità", conclude la sindaca.