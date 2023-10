Perfettamente riuscita la simulazione di evacuazione ed emergenza nell'istituto Spaventa di Città Sant'Angelo [VIDEO]

Importante simulazione di evacuazione per un'emergenza nell'istituto Spaventa di Città Sant'Angelo, dove nella giornata di giovedì 12 ottobre si è svolta l'iniziativa che ha coinvolto, oltre a tutto l'istituto scolastico, anche la Protezione civile Modavi, Croce Angolana, Associazione nazionale alpini e l'amministrazione comunale come riferisce il sindaco Matteo Perazzetti che ha spiegato come l'obiettivo sia stato centrato ovvero quello di essere preparati in caso di eventi improvvisi all'insegna della prevenzione e della sicurezza:

"Nell'ambito della simulazione, siamo riusciti a far evacuare in tempi notevoli tutti gli studenti e lo staff scolastico dall'Istituto Spaventa, soccorrendo con efficienza feriti e dispersi. È stata un'occasione importante per efficientare la prontezza dei nostri cittadini di fronte alle situazioni emergenziali improvvise, nostro obiettivo principale. Seguiranno tante altre iniziative mirate a potenziare l'incolumità della cittadinanza."