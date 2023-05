A Silvi il sindaco Scordella prende tempo per la nuova giunta: "Saremo fuori dalle logiche della vecchia politica"

Il sindaco di Silvi Andrea Scordella, prende ancora qualche giorno di tempo per formare e ufficializzare la giunta che lo accompagnerà nel secondo mandato come primo cittadino, dopo la vittoria netta alle ultime comunali. Scordella, infatti, dovrebbe sciogliere il nodo degli assessori nei prossimi giorni quando verrà convocata anche la prima seduta del nuovo consiglio comunale:

"Nonostante una vittoria schiacciante che è parsa un gol a porta vuota, ora mi ritrovo a muovere i primi passi. Formare una Giunta, non è cosa semplicissima, sarà sicuramente formata da persone fidate e competenti, tutte con importanti esperienze politiche e professionali, che ci consentiranno di raggiungere i tanti obiettivi che ci siamo prefissati in tutti i settori. Fuori dalle logiche della vecchia politica, dove non prevarranno spartizioni di poltrone che sanno di traguardi personali, o futili e assurde pretese; nell'unità di intenti e di visione, sono fiducioso di trovare nei prossimi giorni il giusto equilibrio insieme a tutti gli eletti, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei cittadini, che ci hanno richiamato a governare la città attraverso un ampio consenso, risultato storico."

Scordella ha evidenziato poi che quasi tutti i partiti della sua coalizione di centrodestra hanno raggiunto la stessa percentuale per questo occorre un'unione di intendi di tutte le forze coinvolte, per il bene della città:

"Lo spirito di squadra di questi anni ha portato grandi frutti, alcuni impensabili. I progetti sono ancora tanti ed enormi, a breve ci sarà un confronto maturo tra i candidati consiglieri, ascolterò tutti e poi sceglierò autonomamente spiegando i motivi delle mie scelte. Si troverà la giusta quadra, anche facendo riferimento al manuale "Cencelli", perché è un dovere verso la comunità."