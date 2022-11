Silvi, Atri e Pineto nella Nuova Pescara? Più di una semplice suggestione

Si è tenuto, in audio conferenza, il primo incontro tra l’associazione Nuova Pescara, rappresentata dal presidente Marco Camplone, e il comitato promotore della fusione di Atri, Silvi e Pineto con il nuovo mega Comune che dovrebbe nascere dall'unione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Si verrebbe così a creare una maxi area che comprenderebbe anche le tre città del Teramano, le quali "sommano circa 40mila abitanti e viene da sé che, realizzata la fusione, diventerebbero una realtà importante, la seconda per numero di abitanti della provincia dopo Teramo", si legge in una nota congiunta. "La vicinanza con la nascente Nuova Pescara, peraltro, aprirebbe notevoli possibilità di sinergie a beneficio dei cittadini".

All’audio conferenza con Camplone hanno partecipato Massimo Spezialetti, Claudio Varani, Luciano Brandimarte, Mariano Di Dorotea, Antonio Manco, Gino Peracchia, Stefano Colleluori, Stefano Catarra, Franco Pavone, Simona Astolfi, Gabriella Liberatore, Nicola Dell’Arena e Valter Carulli.

I promotori della fusione hanno già avviato colloqui con i politici locali e ora chiedono che dalle parole si passi ai fatti e venga davvero avviato il processo di fusione. Anche perché "è sempre più forte, in Abruzzo come nell’Italia intera, il desiderio dei cittadini di superare le anacronistiche e deleterie barriere allo sviluppo dei territori rappresentate dai confini comunali".

Il prossimo incontro tra l’associazione Nuova Pescara e gli attivisti di Atri, Silvi e Pineto coinvolgerà anche Carlo Costantini, promotore e vincitore, nel 2014, del referendum per la costituzione di Nuova Pescara. A stretto giro, probabilmente, ci sarà anche un contatto con i consiglieri emeriti del Comune di Pescara, guidati da Mario Sorgentone, e dell’associazione Verso Nuova Pescara, presieduta da Nino D’Annunzio.