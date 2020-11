Automotive, D'Amario: "Segnali positivi nonostante gli effetti della pandemia"

Dall'automotive, come spiega Daniele D'Amario, giungono "segnali positivi nonostante gli effetti negativi della pandemia". L'assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo spiega infatti che "questo settore rappresenta la forza trainante della nostra economia con ricadute occupazionali significative".

Pertanto si continueranno a supportare le iniziative intraprese finora attraverso i progetti partenariali finanziati con fondi europei (Fesr) e nazionali (Fsc). Per D'Amario "la filiera dell'automotive deve continuare a puntare sulla ricerca, il networking e le relazioni per affrontare in maniera intelligente il nuovo cambiamento radicale che sta avvenendo nell'industria automotive mondiale. e come Regione Abruzzo nei prossimi mesi lavoreremo sulla nuova programmazione 2021-27, e inseriremo elementi di innovazione per accompagnare la crescita del settore dell'automotive".