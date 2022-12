Il senatore Fina (Pd): "La morte del corriere Franco D'Alessandro ci costerna"

«La morte sul lavoro di Franco D’Alessandro ci addolora e ci costerna, anche per come è avvenuta. Franco, corriere di Amazon, è morto in solitudine, in una località isolata del comune di Ortona, stando alle ricostruzioni tentando di liberare il furgone bloccato».

È quanto dichiara il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Fina aggiunge: «La comunità del Pd Abruzzo esprime cordoglio alla famiglia e ai cari di Franco. La tragica vicenda in cui è rimasto vittima ci deve una volta di più spronare a spendere il massimo impegno per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro. Vale anche per il mestiere di corriere, sempre più diffuso, e l’attenzione, in particolar modo in questo caso, riguarda l’accezione ampia delle condizioni di lavoro».