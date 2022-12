Il segretario regionale Fina nel Comitato nazionale costituente del Pd: "Non si risolve tutto nelle aule, protagonisti siano i territori"

Il deputato abruzzese Michele Fina farà parte del componente del Comitato nazionale costituente nell'ambito del congresso del Partito democratico. Un ruolo che rivestirà in rappresentanza delle segreterie e dei segretari regionali in qualità di segretario abruzzese. Incarico che andrà anche al collega Luigi Tosani che segretario regionale del Pd lo è per l'Emilia Romagna. Del comitato faranno parte anche altri sei segretari e segretarie provinciali e di circolo, con parità di genere,

L’indicazione è emersa da un lavoro di selezione e sintesi coordinato dal Segretario del Molise Vittorino Facciolla.

“Continuiamo a credere che abbiamo bisogno di uno sforzo unitario costituente, in modo complementare e che abbia una forza capace di essere utile al percorso del congresso, attraverso una discussione sui valori che ci tengono assieme e sulle ragioni di fondo che hanno fatto nascere il Partito democratico come grande forza radicata in tutto il Paese – dichiarano congiuntamente Fina e Tosiani - In questo senso abbiamo senza dubbio il compito di restituire centralità ai territori come insieme di militanti, segretari, volontari che animano il nostro partito e senza i quali non avremmo le nostre rappresentanze istituzionali, a tutti i livelli. Nel tempo si sono indebolite queste articolazioni ed oggi una nuova dimensione di presidio, fisico e non solo politico, è una grande sfida che vogliamo cogliere; nei comuni come nelle fabbriche, nelle università come nei movimenti”.

“C’è da ripensare un modello organizzativo ma soprattutto una linea politica che contempli questo obiettivo – concludono -. Perché non potrà mai risolversi tutto nelle aule parlamentari e consiliari, nei social network e nei talk show televisivi, altrimenti smarriremmo irrimediabilmente l’anima popolare che deve caratterizzare sempre un grande partito democratico”.