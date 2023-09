Nuova seduta della commissione controllo e garanzia sul caro mense: saranno presenti anche i genitori

Lunedì 25 settembre nuova seduta della commissione controllo e garanzia del Comune di Pescara sulla questione del caro mense scolastiche. Lo ha fatto sapere il presidente Piero Giampietro, capogruppo del Pd in Comune. Alle ore 10 si terrà la seduta alla quale parteciperanno anche i genitori, funzionali comunali e anche l'assessore Gianni Santilli. Ricordiamo che da settimane la vicenda anima il dibattito politico dopo la decisione dell'amministrazione comunale di aumentare il costo dei singoli pasti.

“Senza interventi radicali, le mense pubbliche pescaresi rischiano di diventare fra le più care d’Italia e questo sta creando enormi apprensioni in migliaia di famiglie” ha dichiaro Giampietro, ricordando che sempre il 25 settembre il servizio di refezione scolastica ripartirà in tutte le scuole comunali. L'assessore Santilli e la maggioranza avevano già dichiarato che a fronte di un aumento per l'adeguamento alla qualità del servizio offerto, era stata inserita anche una nuova fascia di reddito per accedere alle agevolazioni sui costi dei pasti, ribadendo che comunque le famiglie a reddito basso sarebbero comunque state tutelate.