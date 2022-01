Sara Marcozzi e il 2022: "Vi auguro un anno che valga la pena aver vissuto"

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi ha voluto fare ai cittadini, su Facebook, gli auguri di buon anno.

Ecco le parole dell'esponente pentastellata: "Buon 2022 a tutti voi! Ogni primo gennaio speriamo che ci aspetti un anno strabiliante. Ogni anno un po’ delude le aspettative, eppure ogni anno reca con sé eventi della nostra vita che ci hanno reso felici, e al cui ricordo e alle cui emozioni non rinunceremmo mai. Ecco, vi auguro un anno come tutti gli altri, vi auguro un anno che valga la pena aver vissuto! God bless you!".