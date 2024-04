L'annuncio dell'assessore Santangelo: "Scongiurato l'accorpamento delle classi a Caramanico"

Una buona notizia per la comunità scolastica di Caramanico e dei comuni limitrofi. L'assessore regionale Roberto Santangelo con delega all'istruzione e all'edilizia, ha annunciato e ufficializzato che l'accorpamento di alcune classi non ci sarà almeno per l'anno scolastico 2024/2025. Oltre a Caramanico, anche a Castelvecchio Subequo non ci sarà alcuna riduzione delle classi. Santangelo ha dichiarato:

“Ringrazio il direttore dell’ufficio scolastico regionale Massimiliano Nardocci per la sensibilità e l’apertura al dialogo dimostrate nell’affrontare la questione relativa alle scuole secondarie di primo ciclo nei comuni di Caramanico Terme e Castelvecchio Subequo. Possiamo annunciare che non ci sarà l’accorpamento delle classi per l’anno scolastico 2024-2025 nei due comuni montani, una deroga del tutto eccezionale che si lega strettamente alle politiche a tutela delle aree interne, soprattutto in virtù dei dati relativi alle iscrizioni alle scuole materne che lasciano intendere la necessità di adottare misure adeguate per contrastare lo spopolamento. L’Ufficio scolastico regionale e l’assessorato regionale all’Istruzione e all’Edilizia scolastica rinnovano quindi la collaborazione per rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio”.

Ricordiamo che la questione dell'accorpamento delle classi di prima e terza media dell'istituto scolastico di Caramanico aveva scatenato le proteste dei genitori che nella mattinata del 16 aprile si erano trovati davanti all'ingresso della scuola. Anche il parlamentare del Pd Luciano D'Alfonso si era occupato della questione presentando un'interrogazione parlamentare, oltre al consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli che aveva auspicato l'applicazione delle deroghe rispetto alla legge nazionale riguardante la riorganizzazione scolastica sul territorio.