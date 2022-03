Sanità, Verì: "Senza la scure dei tagli nel 2021 bilancio chiuso in attivo, chiesti fondi per nuove assunzioni"

Non solo il nuovo distretto sanitaria, ma anche la casa della comunità a Scafa, che sarà “una struttura aperta 24 ore su 24, sette giorni su sette. Questo vuol dire sanità di prossimità, che serve davvero ai cittadini”. Così l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì a margine della presentazione del progetto per la realizzazione del nuovo distretto sanitario di Scafa. “Proprio ieri, nel corso di una riunione con il ministero – sottolinea Verì -, è emerso come, nonostante la pandemia, l'Abruzzo sia una delle poche Regioni ad aver chiuso il bilancio della sanità 2021 in attivo e questo senza usare la scure dei tagli ma agendo con oculatezza. Inoltre, come sistema delle Regioni abbiamo chiesto fondi al Governo per l'assunzione di nuovo personale sanitario”.