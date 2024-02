Salvini sull'aeroporto d'Abruzzo: "Con gli investimenti fatti diventerà un punto di snodo per il business"

Il ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini si è recato martedì 27 febbraio nell'aeroporto di Pescara per incontrare il presidente della Saga Vittorio Catone e i rappresentanti del cda. Lo ha fatto sapere il capogruppo della Lega in Regione Vincenzo D'Incecco:

Salvini ha dichiarato: “L’aeroporto d’Abruzzo, con gli interventi in corso, a cominciare da quello per l’allineamento della pista, e’ destinato a crescere ancora di più e a diventare un punto di snodo per il business." D'Incecco ha commentato:

"Il ministro si e’ detto soddisfatto dei progetti e dei lavori in corso di realizzazione o che saranno presto realizzati e si e’ complimentato per il record dei passeggeri raggiunto nel 2023. Numeri destinati ad aumentare ancora nella prossima estate quando avremo oltre 120 voli settimanali su 16 rotte, una in più rispetto alla stagione scorsa. E tutto questo grazie al grande lavoro della Saga e al contributo del gruppo della Lega in consiglio regionale nello stanziamento di fondi”. Dopo l’aeroporto, il ministro insieme al sottosegretario al Masaf e segretario regionale della Lega Luigi D’Eramo e a D’Incecco ha voluto visitare la sede della guardia costiera a Pescara, che “e’ uno dei punti di riferimento sul territorio nazionale in caso di calamità".