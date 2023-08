Riunione in Comune a Città Sant'Angelo per il rientro nelle scuole: "Quest'anno la situazione è migliorata sensibilmente"

Riunione tecnica martedì 29 agosto a Città Sant'Angelo in vista della riapertura delle scuole. In sala giunta erano presenti il sindaco Matteo Perazzetti e le dirigenti scolastiche Lorella Romano e Simona Marinelli, accompagnate dal comparto tecnico.

L'obiettivo dell'incontro è stato quello di coordinare al meglio il rientro degli studenti angolani all'interno dei rispettivi plessi scolastici. Quest'anno la situazione è migliorata considerevolmente. I ragazzi della scuola Giansante resteranno fino a novembre nella Ritucci, data in cui è previsto il termine dei lavori ed il ricongiungimento nella struttura efficientata. Gli studenti dell'Istituto Spaventa rientreranno invece tutti nella rispettiva struttura storica riqualificata. I ragazzi della scuola Fabbiani rientreranno per l'inizio dell'annualità nel plesso corrispondente, stesso discorso per la scuola di Fonte Umano, per cui è prevista l'inaugurazione il 9 settembre. Per quanto riguarda le altre classi non si sono evidenziate criticità.

Perazzetti ha commentato:

"Il tutto è stato reso possibile da un'armoniosa e proficua collaborazione tra l'amministrazione e le dirigenti, che permetterà a tutte le strutture scolastiche di tornare in piena funzione. Abbiamo lavorato per mettere in sicurezza ed efficientare al massimo tutti gli istituti scolastici presenti a Città Sant'Angelo." Ricordiamo che sono diversi gli interventi avviati, già conclusi e in corso nei plessi scolastici angolani al fine di riqualificarli dal punto di vista energetico, sismico e del comfort da fornire agli alunni e a tutto il personale scolastico.