Al via i lavori di rifacimento dell'asfalto sulla provinciale Lungofino nel territorio di Città Sant'Angelo

Al via i lavori di rifacimento degli asfalti sulla strada provinciale Lungofino, nel territorio di Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti che si è recato sul posto per un sopralluogo assieme al presidente della Provincia Ottavio De Martinis. Il primo tratto interessato è quello fra la zona industriale e San Martino:

"Si tratta di un asse viario importante anche per i cittadini dell'entroterra e per l’area Vestina, nonché di collegamento con Montesilvano. Il progetto è stato fortemente voluto dall'amministrazione, soprattutto dal consigliere provinciale Antonio Romano che si è impegnato nel sollecitare il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, che ringrazio per l'impegno profuso." Ricordiamo che la Provincia di Pescara ha avviato una serie di lavori di riqualificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria su diverse strade dell'entroterra pescarese.