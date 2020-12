Il sindaco Masci sulla riapertura dei negozi: "Consente a imprese e aziende di ritrovare slancio ed energie"

Il sindaco Carlo Masci commenta la riapertura dei negozi e delle attività commerciali rimaste chiuse con la zona rossa che invece da ieri, lunedì 7 dicembre, hanno potuto rialzare le serrande con il ritorno in quella arancione come disposto dall'ordinanza del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio.

Per il primo cittadino «la riaccensione delle luci dei negozi è il segnale della città che si riaccende nei colori e nelle atmosfere delle feste natalizie».

«L’abbandono della zona rossa per l’emergenza Covid-19 è per Pescara l’opportunità di agganciare la ripresa del commercio in una delle fasi più nevralgiche del calendario e di liberarsi di una pressante penalizzazione gravata su una delle categorie più emblematiche e rappresentative», dice ancora Masci.

Questo quanto aggiunge poi il sindaco: