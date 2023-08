Riaperta e riqualificata la pista ciclabile che dalla stazione di Scafa arriva nel parco del Lavino [FOTO]

Anche il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis ha partecipato sabato 5 agosto alla riconsegna della pista ciclabile di Scafa che dalla stazione permette di arrivare fino al parco del Lavino. De Martinis ha espresso soddisfazione per un tracciato importante e molto attrattivo a livello turistico:

"Consentirà di raggiungere a piedi o in bicicletta la meravigliosa area protetta del parco Lavino. Il tracciato, che si snoda sul percorso sede delle antiche miniere, con il nuovo intervento raggiunge una lunghezza complessiva funzionale di circa 4 chilometri. Il progetto prevede anche la realizzazione di un quarto tratto, in corso di ultimazione, che verrà riconsegnato entro il prossimo ottobre. Sono state costruite anche le opere di difesa fluviale a protezione delle sorgenti di acque sulfuree con il ripristino delle aree erose dal fiume. Nei tratti di pista ciclopedonale abbiamo, poi, inserito la segnaletica verticale e orizzontale con la predisposizione dell’impianto di illuminazione, che verrà completato dal Comune di Scafa, al quale abbiamo affidato la gestione dell’intera zona. "

De Martinis ha spiegato di tenere molto a questo intervento, particolarmente atteso:

"L'obiettivo era rendere ancora più prezioso il Parco e per mantenere inalterata la bellezza del posto. Grazie all’associazione Majellando, che ha messo a disposizione 11 biciclette, abbiamo percorso l’intero tracciato fino al parco Lavino, godendo di scenari magici che solo questa porzione della nostra provincia possiede. Un ringraziamento agli amministratori che mi hanno preceduto, all’ufficio tecnico provinciale e a coloro che si sono adoperati per ultimare questo intervento strategico davvero molto importante, per la crescita turistica della Val Pescara e di tutta la regione.

Un intervento molto atteso, a cui tenevo moltissimo, necessario per rendere ancora più prezioso il parco e per mantenere inalterata la bellezza del posto. Grazie all’Associazione Majellando, che ha messo a disposizione 11 biciclette, abbiamo percorso l’intero tracciato fino al Parco Lavino, godendo di scenari magici che solo questa porzione della nostra provincia possiede. Un ringraziamento agli amministratori che mi hanno preceduto, all’ufficio tecnico provinciale e a coloro che si sono adoperati per ultimare questo intervento strategico davvero molto importante, per la crescita turistica della Val Pescara e di tutta la regione."