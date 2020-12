Revocato il vitalizio a Del Turco, Martelli protesta: "Ingiustizia su un uomo in fin di vita"

Dopo che è stato revocato il vitalizio a Ottaviano Del Turco, l'ex compagno di partito nel Psi Claudio Martelli protesta parlando di una "ingiustizia su un uomo in fin di vita". L'ex ministro ed ex presidente della Regione Abruzzo ha subìto, nei giorni scorsi, questa decisione dell'ufficio di presidenza del Senato a causa della condanna definitiva a 3 anni e 11 mesi pronunciata dalla corte di cassazione nell'ottobre 2018 per "induzione indebita" a proposito delle vicende della Sanitopoli abruzzese che culminarono con il suo arresto nel luglio 2008.

La condanna della Cassazione aveva confermato la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 2017 nel processo d'appello-bis. Del Turco era invece stato prosciolto dalle accuse di associazione per delinquere, corruzione e falso.

Come ricostruisce l'Ansa, l'ex governatore, 76 anni compiuti lo scorso novembre, vive oggi nella sua casa di Collelongo in condizioni di salute definite "disperate" dalla stampa locale per via di un tumore e di malattie degenerative come Alzheimer e Parkinson, che lo affliggono da più di un anno. Nello specifico Claudio Martelli, parlando con Marsicalive, dice che Del Turco "è segregato in casa in stato di incoscienza, condannato senza prove dopo mesi di carcere preventivo" e fa un appello al Quirinale, chiedendo "un atto di clemenza" al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Anche la Regione Abruzzo ha sospeso il vitalizio che era stato assegnato a Del Turco, e ha preso questa decisione dopo la sentenza definitiva sull'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici a seguito di una norma regionale deliberata successivamente ai fatti contestati.