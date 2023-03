La Regione ribatte alle opposizioni: nessuna notizia di revoca dei fondi pnrr per la sanità e per le procedure si è nei tempi

“Nessuna comunicazione circa un eventuale annullamento dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza”. La Regione replica ai consiglieri regionali di centrosinistra che hanno denunciato la revoca di oltre 3,73 milioni di euro destinati alla sanità a in particolare alla costruzione delle Case e gli Ospedali di comunità.

La notizia, ribatte l'ente, non troverebbe dunque alcun fondamento sottolineando che a partire da settembre 2022 è stata avviata la rendicontazione mensile nei confronti della struttura di coordinamento ministeriale in relazione allo stato di avanzamento di tutti gli interventi della missione 6 contenuti nella delibera regionale del 24 maggio dello stesso anno e che le procedure che si lamenta non sarebbero state completate nei tempi sarebbero in fase di definizione dato che per i contratti la scadenza è il 30 giugno e per l'obiettivo europeo il 31 marzo 2024.

“In relazione allo stato degli interventi al 31 dicembre 2022 la missione 6 del pnrr – sottolinea ancora la Regione - prevedeva come scadenza l’assegnazione delle progettazioni e l’acquisizione dei codici Cig (convenzioni per la realizzazione delle Case della comunità ndr) per le Centrali operative territoriali (Cot). Tale scadenza non rappresenta una ‘milestone’ europea, cioè un traguardo qualitativo, ma un monitoraggio nazionale sull’andamento della gestione degli interventi della Missione 6. La ‘milestone’ europea prevede come obiettivo per le Cot (Centrali operative territoriali) la realizzazione di “Centrali operative pienamente funzionanti” entro il 31 marzo 2024. Per completezza va specificato che con "milestone" si intende un traguardo a medio termine nello svolgimento di un progetto.

Una specifica fatta in replica a quanto dichiarato dalle opposizioni e cioè che la gran parte della presunta revoca dei fondi riguarderebbe le case e gli ospedali di comunità, oltre che la presa in carico delle persone. Cosa questa che è in capo proprio alle Cot che svolgono una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e di raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali.

“In ragione della pianificazione nazionale, la Regione Abruzzo ha relazionato al ministero della salute nel mese di gennaio 2023 – ribadisce quindi l'ente - la programmazione delle attività e degli interventi che interessano le Cot individuando la data del 31marzo 2023 come scadenza per il raggiungimento dei target relativi ad 'approvazione delle progettazioni' e 'acquisizione di codici Cig”.

Entro il 31 marzo dunque saranno approvate, assicura la Regione ribadendo che notizie di revoca dei fondi non ce ne sarebbero, le convenzioni per la realizzazione dei Cot, delle Case e degli ospedali di comunità e per gli interventi antisismici. Proprio il 31 marzo è la data in cui si dovrebbe perfezionare la convenzione tra la Asl di Pescara e il Comune per la cessione dell'area del parco 8 marzo dove dovrà sorgere la Casa di comunità. Una delibera che si sperava di approvare nella giornata di oggi, martedì 28 marzo, ma che proprio la notizia della possibile perdita di 600mila euro di finanziamento ha fermato nuovamente con la discussione che riprenderà nella mattina di mercoledì 29 marzo.

“In relazione alla richiesta di accesso al Fondo opere indifferibili (Foi) – fa quindi sapere l'ente -, si informa che il ministero economia e finanze (Mef) ha comunicato alle Regioni la procedura ordinaria di richiesta di accesso al fondo nella seconda metà del corrente di marzo 2023, per cui la Regione Abruzzo sta procedendo alla compilazione della richiesta in ragione dei requisiti di accesso e delle progettazioni che si stanno realizzando”.