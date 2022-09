Per la prima volta la Regione Abruzzo partecipa al Salone del camper di Parma

Per la prima volta la Regione Abruzzo parteciperà con una delegazione istituzionale alla Fiera del campera in programma a Parma, dal 10 al 18 settembre. Un esordio che fa parte della strategia che la giunta Marsilio intende portare avanti per promuovere il nostro territorio anche fra i camperisti. Ci sarà uno stand espositivo di circa 70 metri quadri, che darà modo di mettere in vetrina le potenzialità e proposte abruzzesi nel campo del turismo en plein air.

La presenza dell'Abruzzo al salone del Camper segna una fase nuova della promozione e marketing turistico programmata dal Dipartimento del Turismo. A Parma verrà presentato il primo censimento delle aree camper presenti sul territorio abruzzese. Si tratta di 97 strutture censite, tra aree camper propriamente dette e aree di sosta che permettono la fermata del camper, ma non hanno servizi appropriati, in attività da anni. I visitatori dello stand Abruzzo, finanziato grazie ai fondi Fsc (Fondo sviluppo e coesione) ex Por Fesr2014-2020, potranno ritirare un pieghevole che permetterà di visionare su una mappa geografica dell'Abruzzo le aree camper e le aree di sosta censite attive. Nel pieghoevole ci saranno anche cinque proposte di itinerari fra castelli e laghi completamente fruibili per gli utenti che viaggiano in camper.