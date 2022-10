Randagismo, Marini (Penne Ribelle): "Le istituzioni sfruttano volontari e associazioni, si faccia di più"

Sonia Marini, consigliera comunale di Penne Ribelle, interviene - anche alla luce della sua esperienza come volontaria e animalista - sul fenomeno del randagismo, ricordando che "la legge parla chiaro: così come da normativa vigente, debellare il randagismo è compito esclusivo delle istituzioni (in primis degli organi politici) che possono avvalersi, all’occorrenza, dell’ausilio delle associazioni protezionistiche previo protocolli d’intesa".

E invece "con grande amarezza assistiamo ad un riluttante e protratto sfruttamento da parte delle istituzioni dell’operato di volontari e associazioni che, quotidianamente, si prodigano per raccogliere e curare i randagi a proprie spese senza ricevere alcun tipo di sussidio da parte dei Comuni (per legge la massima istituzione responsabile in materia di randagismo) e, quel che è peggio, senza alcun tipo di merito o riconoscimento".

Di conseguenza, ammonisce Marini, "era prevedibile che presto o tardi sarebbero insorte proteste e controversie. Nel mio piccolo e, ora che ho l’onore di sedere fra i banchi del consiglio comunale di Penne, sto cercando gradualmente di aprire gli occhi a questa nuova amministrazione affinché sia più attenta e sensibile a certe tematiche e affinché valorizzi l’operato dei volontari e delle associazioni di zona. Difatti, grazie al suggerimento della nostra coalizione politica Penne Ribelle, si è giá ottenuto un piccolo traguardo, ovvero la convenzione con il canile di Guardiagrele che si formalizzerá nei giorni a venire".

Tuttavia, conclude Marini, "debellare completamente il randagismo è un percorso lungo che comporta azioni ben più strategiche e mirate, in sinergia di impegno fra istituzioni, forze di polizia e volontari/associazioni. Noi di Penne Ribelle ci stiamo prodigando anche per questo".