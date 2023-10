L'appello di una ragazza disabile: "Un giro in centro con Cremonese per il problema delle barriere architettoniche davanti ai negozi"

Una passeggiata in centro, fra le vie dello shopping e delle attività commerciali, per dimostrare le enormi difficoltà che incontra una persona in carrozzina per poter entrare all'interno dei negozi e dei locali. Venerdì 6 ottobre l'assessore comunale Alfredo Cremonese ha raccolto e accettato l'appello di una ragazza in carrozzina, Barbara, che da tempo si batte per il diritto di poter frequentare liberamente le attività del centro cittadino, soprattutto nelle aree pedonali dove la priorità dovrebbe essere proprio quella di dare il massimo comfort a tutti gli utenti, disabili compresi

L'assessore ha spiegato che dalle 17 alle 20 circa girerà con Barbara che mostrerà le difficoltà incontrate. L'obiettivo, spiega Cremonese, è quello di sensibilizzare i commercianti ad adeguarsi agli standard per rimuovere le barriere architettoniche, sia per un motivo sociale che puramente economico, dando la possibilità a tutti, disabili compresi, di poter fare acquisti o usufruire di servizi. Barbara, da noi raggiunta, ci ha spiegato che già nel 2017 aveva presentato un esposto alla polizia locale di Pescara:

"Sono anni che mi batto per quello che dovrebbe essere un diritto innegabile, ovvero avere la possiblità di entrare nelle attività commerciali senza problemi. Posso capire in alcune zone di periferia o lungo strade ad alta percorrenza di veicoli che magari ci possano essere dei ritardi nell'abbattimento delle barriere architettoniche, ma in pieno centro su strade e piazze pedonali è inaccettabili. Anche un piccolo scalino di 7 centimetri, che in apparenza può sembrare insignificante, per noi è un problema insormontabile. Per questo tornerò a chiedere, sperando finalmente in un intervento delle istituzioni, di rimuovere le barriere o togliendo gli scalini oppure dotandosi di rampe e scivoli anche mobili e rimuovibili. Parliamo di spese relativamente irrisorie per i commercianti, che però farebbero un bel gesto di civiltà". Assieme all'assessore Cremonese, ci sarà anche la consigliera comunale Zaira Zamparelli.